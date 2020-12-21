Güney Afrika'da farklı bir koronavirüs türü ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü Sylvie Briand, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde farklı bir koronavirüs türünün ortaya çıktığını açıkladı. Briand, ortaya çıkan koronavirüs mutasyonuyla ilgili "Virüsler değişir. Virüsün insan sağlığı üzerindeki etkisinin değişip değişmeyeceğini anlamak için ek laboratuvar araştırması yapmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

DSÖ'nün şu anda yeni ortaya çıkan koronavirüsün daha yüksek ölüm oranlarına yol açacağına işaret eden bir kanıtı olmadığını ifade eden Briand, "Ölüm oranlarında herhangi bir değişiklik görmüyoruz" dedi.

Yeni virüs mutasyonunun aşıların etkinliğini etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine Briand, "Tek dileğimiz olmasıdır. Birleşik Krallık'ta alınan önlemlerin, aşıların piyasaya sürülme sürecinde virüsün mutasyonlu halinin yayılmasını engelleyeceğine inanıyorum" yanıtını verdi.

Briand, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti.