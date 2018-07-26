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Güney Afrikalı öğrencilerden Erdoğan'a sevgi seli

BRICS Zirvesi için Afrika'ya giden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği'ni açmak için bulunduğu Güney Afrika'da öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:03
Güney Afrikalı öğrencilerden Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Pretorya BüyükelçiliğiKançılarya binasının açılışında Güney Afrikalı öğrenciler tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Central Islamic School başta olmak üzere ülkedeki farklı okullardan öğrenciler, Başkan ErdoğanTürk ve Güney Afrika bayraklarıyla karşıladı.

''ERDOĞAN BİZİM BAŞKANIMIZDIR''

Güney Afrika Vakıflar Birliği (AWQAF SA) Başkanı Zainul Abideen Cajee yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için öğrencilerle geldiklerini ifade etti.

Cajee açıklamasında, "Erdoğan bizim başkanımızdır, biz Güney Afrikalılar olarak onu seviyoruz, Türk halkına Erdoğan'ı ne kadar sevdiğimizi göstermek için burada toplandık." dedi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:03
  1. Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği
  2. Central Islamic School
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Zainul Abideen Cajee

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