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Güney Afrika’da dehşeti yaşadı: Aslan adamı kaptı kaçtı!

Güney Afrika’daki vahşi yaşam parkında, yaşlı bir adamın aslan tarafından sürüklendiği anlar izleyenleri dehşete düşürdü.

01 Mayıs 2018 Salı 16:04
Güney Afrika’da dehşeti yaşadı: Aslan adamı kaptı kaçtı!

Güney Afrika’daki Marakele isimli vahşi yaşam parkında görenleri şoke eden bir olay yaşandı.

Yaşlı bir adam, yanına gittiği aslan tarafından önce sürüklendi. Sonra da en az 90 saniye boyunca hırpalandı. Etraftakiler çığlık atarken, silah sesleri duyuldu.

Dehşet verici anlar, sosyal medyada yayılarak binlerce kez paylaşıldı.

Adamın ve aslanın sağlık durumları ise bilinmiyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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