0553 313 94 23

Güney Afrika'da bir haftada ikinci cami saldırısı

Johannesburg'da Himayetül İslam Camisi'ne kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteylli saldırı düzenlendi- Camide hasara yol açan saldırı nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı

08 Eylül 2019 Pazar 22:30
Güney Afrika'da bir haftada ikinci cami saldırısı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Himayetül İslam Camisi'ne molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hillbrow bölgesinde Himayetül İslam Camisi'ne akşam namazından önce kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Saldırıda caminin bir kısmı zarar gördü.

Himayetül İslam Camisi, ülkede son bir haftadır devam eden yabancı karşıtı gösterilerin olduğu bölgede bulunuyor.

Polisin soruşturma başlattığı saldırıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Johannesburg'da çarşamba günü de Katlehong Camisi'ne düzenlenen saldırıda caminin bir kısmında hasar oluşmuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 22:30
  1. cami
  2. Güney Afrika Cumhuriyeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turgutlu’da trafik kazası: 3 yaralı
    1. Turgutlu’da trafik kazası: 3 yaralı
    2. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    3. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri..
    4. Güney Afrika'da bir haftada ikinci..
    5. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    6. Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo,..
    7. Şırnak'ta 13 yaşındaki küçük futbolcu..
    8. Fenerbahçe'de Gustavo depremi!
    9. Pas lekesi nasıl çıkar? Pas lekesi..
    10. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    11. FETÖ firarileri Canan Kaftancıoğlu'nu..
    12. Küçük Eymen’in hayalini itfaiyeciler..
    13. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı,..
    14. Hazırlık Maçı: Bursaspor: 2 -..
    15. Lübnan'da Hizbullah eski yetkilisi..
    16. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol..
    17. Başkan Ölçek’ten yeni eğitim-öğretim..
    18. Balıkesir’de polis sürücülere alkol..
    19. Arseven'in çağrısında spor camiasından..
    20. İspanya değil, Muğla
    21. Erik nasıl kaynatılır? Erik suyu tarifi
    22. Futbol: Toplu sonuç
    23. Trump'a tehdit gibi uyarı: Durumdan..
    24. İran duyurdu: Hedefine ulaştı
    25. Kolay kek nasıl yapılır? İşte, Kolay..
    26. Başpehlivan Ali Gürbüz oldu!
    27. Kasımpaşa'da Galatasaray maçı..
    28. Alman yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor
    29. Ermeniler camide ayin yaptı
    30. Oktay Vural'dan çok sert çıkış:..
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti