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Güney Afrika'da binbaşıya başörtüsü yüzünden soruşturma açıldı

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:07
Güney Afrika'da binbaşıya başörtüsü yüzünden soruşturma açıldı

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika Savunma Bakanlığında 10 yıldır Adli Tıp Patalojisti olarak görev yapan Binbaşı Fatima Isaacs'a görev başında başörtüsü taktığı gerekçesiyle yeni atanan albay tarafından soruşturma açıldı.

AA muhabirine konuşan Isaacs'ın avukatı Igshaan Higgins, Güney Afrika'da inanç özgürlüğünün anayasayla güvence altına alındığını ancak yeni atanan amirinin, görev başında başörtüsü takamayacağı yönündeki emrine uymayan binbaşı hakkında "emre itaatsizlik" suçlamasıyla soruşturma açtığını dile getirdi.

Cape Town Askeri Mahkemesinde ifade veren Isaacs, 7 Ağustos'ta askeri hakim karşısına çıkacak.

Müvekkilinin başörtüsü üzerine askeri beresini taktığını ve bu durumun görevini yapmasına engel teşkil etmediğini belirten Higgins, "Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de Müslümanlar birtakım ayrımcılıklara maruz kalıyor. Bu tür adımlar en çok Avrupa'da atılıyor, ancak Güney Afrika aynı yolu izlememeli. Anayasamız insan onurunu koruma hassasiyetiyle hazırlandı. Burada hiçbir ayrımcılığın olmasını kabul edemeyiz." dedi.

Benzer olayların daha önce de yaşandığını aktaran Higgins, "13 yıl önce bir devlet memuru başörtüsü taktığı için görevinden uzaklaştırılmıştı, fakat açtığı davayı kazanarak işine geri döndü. Binbaşı Fatima Isaacs'a da başörtüsünü çıkarmadığı yönünde 'emre itaatsizlik' suçlamasıyla soruşturma açıldı. Bu insanların inançlarını yaşamasını engelleyen bir emir olduğu için Güney Afrika anayasasına aykırı. Ülkemizde inanç özgürlüğü var ve başörtüsü takmak dini bir gereklilik. Artık bu tür şeylerin mahkemeye intikal etmemesi için hükümetin kesin adımlar atması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İş Hukuku Uzmanı Nazeema Muhammed de Binbaşı Isaacs'ın görev yaptığı 10 yıl boyunca başörtüsü taktığını ve bu durumun bugüne kadar sorun olmadığını söyledi.

Güney Afrika'da ayrımcılığa karşı yıllarca mücadele edildiğini ifade eden Muhammed, "İnsanlar bu topraklarda özgürce yaşamak için hayatlarını feda ettiler. Bu bağlamda hukukumuzun bu yanlış yaklaşımı düzelteceğini umuyorum. Bu konuda gerekli tüm adımları sonuna kadar atacağız." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:07
  1. başörtüsü
  2. Güney Afrika

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