Güney Afrika'da balıkçı gemisinde yangın: 6 ölü, 3 yaralı

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'nın Durban Limanı'nda balıkçı gemisinde çıkan yangında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kurtarma ve Acil Tıbbi Servisi Direktörü Garrith Jamieson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Durban Limanı'nda balıkçılara ait gemide yangın çıktığını, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti. Jamieson, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Güney Afrika Polis Sözcüsü Vishnu Naidu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi.



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