0553 313 94 23

Güney Afrika ve İngiltere'den Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesi çağrısı

Güney Afrika ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcilikleri, askeri yönetimin sivillere müdahelesiyle onlarca kişinin hayatını kaybettiği Sudan’da iktidarın bir an önce sivillere devredilmesi çağrısı yaptı

06 Haziran 2019 Perşembe 23:42
Güney Afrika ve İngiltere'den Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesi çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Güney Afrika ve İngiltere, iktidarı elinde tutan askerlerin sivil yönetim isteyen göstericilere müdahelesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği Sudan’da yönetimin bir an önce sivillere devredilmesi çağrısında bulundu.

Güney Afrika Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jerry Matjila, New York’taki BM Genel Merkezinde gazetecilere verdiği demeçte, "Güney Afrika, Sudan üyeliğini askıya alma konusunda Afrika Birliği'nin kararını kabul ediyor ve gücün en kısa sürede sivil yönetimine devredilmesini istiyor." dedi.

Matjila, "Ayrıca bu tehlikeli durum ve 100'den fazla insanın öldürüldüğü talihsiz gelişmeler nedeniyle taraflara müzakerelere dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BM’deki gazetecilere açıklama yapan İngiltere BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen da ülkesinin, Afrika Birliği’nin Sudan’ın üyeliğini askıya alan kararını desteklediğini belirterek, "Hartum'da yıldırma ve şiddet eylemleri hakkında sürekli raporlar alıyoruz, bu eylemler kabul edilemez ve bir an önce durdurulmalı." diye konuştu.

Sudanlı askeri makamların çok tehlikeli bir yolda olduğuna işaret eden Allen, "Şimdi tek bir seçeneğe sahipler, sivillerin önderlik ettiği meşru bir hükümete geri dönmek." değerlendirmesinde bulundu.

- Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Sudan Doktorlar Komitesi 108 kişinin öldüğünü duyururken, Sudan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 46'yı geçmediğini açıklamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 23:42
  1. Afrika Birliği
  2. askeri yönetim
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı
    1. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    2. Yunanistan'dan S-400 açıklaması
    3. Sultanbeyli’de binanın çatısı alev..
    4. Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı..
    5. AB'den Sudan'a şiddetin acilen..
    6. Sağlığımızı bozan 7 ürün | Bünyemizi..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2019
    8. Kardeşini öldürdü, yengesini ağır..
    9. Cezayir Çin'in "Kuşak ve Yol"..
    10. AB'den Sudan'a çağrı
    11. İspanya'da hükümeti kurma görevi Pedro..
    12. Kayıp çocuk sulama kanalında aranıyor
    13. 2. kattan düşen çocuk yaralandı
    14. Çorum’daki yangında 4 ev 1 samanlık..
    15. Güney Afrika ve İngiltere'den Sudan'da..
    16. İspanya'da hükümeti kurma görevi Pedro..
    17. ABD'den S-400 açıklaması
    18. Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı
    19. İnanılmaz olay! Kavgada evi yaktı
    20. Dubai'de otobüs kazası: 17 ölü
    21. Tunceli’de böyle görüntülenmişlerdi.....
    22. Dubai’de turist otobüsü tabelaya..
    23. Kontrolden çıkan araç taksiye çarpıp..
    24. Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye..
    25. A Milli Kadın Basketbol Takımı..
    26. Trafik kontrolünde aracında Hint..
    27. Şelalede ayağı kırılan kadını ekipler..
    28. Kante, Türkiye maçında yok
    29. Ramil Guliyev dördüncü oldu
    30. Ay-yıldızlılarda Fransa maçı..
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Ecrin’in üvey amcası darp edildi
    Ecrin’in üvey amcası darp edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Vali sürücüleri uyarıp çikolata dağıttı
    Vali sürücüleri uyarıp çikolata dağıttı
    Odatv tahrik ediyor, Bakanlık ve hükümet açıklama üstüne açıklama yapıyor
    Odatv tahrik ediyor, Bakanlık ve hükümet açıklama üstüne açıklama yapıyor