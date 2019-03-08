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Güney Afrika ulusal şairi Mkiva:“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek almalıyız”

İstanbul Aydın Üniversitesinde eğitim alan Afrika kökenli öğrencilerle bir araya gelen Güney Afrika Cumhuriyeti ulusal şairi Zolani Mkiva, "Türkiye kendine bir yol çizmiş ve o yolda ilerliyor.

08 Mart 2019 Cuma 12:14
Güney Afrika ulusal şairi Mkiva:“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek almalıyız”

İstanbul Aydın Üniversitesinde eğitim alan Afrika kökenli öğrencilerle bir araya gelen Güney Afrika Cumhuriyeti ulusal şairi Zolani Mkiva, "Türkiye kendine bir yol çizmiş ve o yolda ilerliyor. Afrikalılar olarak dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek almalıyız" dedi.


Güney Afrika Cumhuriyeti’nin efsanevi devlet başkanı Nelson Mandela tarafından “Güney Afrika ulusal şairi” olarak ilan edilen ve Afrika ülkelerinde “Şiirin Kralı” olarak bilinen Zolani Mkiva, İstanbul Aydın Üniversitesine (İAÜ) konuk oldu. Üniversitenin Florya’da yer alan Halit Aydın Kampüsü’nde Afrika kökenli İAÜ öğrencileriyle bir araya gelen Mkiva, “Türkiye kendi yolunu çizmiş ve o yol üzerinde ilerliyor. Afrika ülkeleri olarak biz de dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek almalıyız” dedi.



"Svahili Afrika’nın Tek Dili Olmalı”


Müdürlüğünü İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar’ın yürüttüğü İAÜ Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (AFRİKAM) Türkiye’nin kıtayla olan kültürel bağları daha da kuvvetlendirmek kapsamında gerçekleştirdiği bir etkinlik çerçevesinde üniversiteye gelen Mkiva, bir konuşma yaptı. Üniversitenin Afrika kökenli öğrencilerinin geniş ilgi gösterdiği toplantıda "Afrikalı halklar olarak Batılıların dilleriyle birbirimizle iletişim kurmaktan vazgeçmemizin zamanı geldi. Çünkü bu davranış önce kafamızın içini, zihnimizi sömürgeleştiriyor. Svahili dilinin Afrika uluslarının tek dili olması için çalışmalıyız. Birbirimizle sömürgeciler üzerinden değil, doğrudan ve sıkı ilişkiler kurmalıyız. Bugün ben dünyanın herhangi bir yerinden, söz gelimi Nijerya ile konuşmak istesem, önce İngilizceyi bilmem gerekiyor. Buna ne mecburiyetimiz var? Eğer birbirimizle doğrudan ilişki kurarsak daha da güçleniriz” mesajlarını verdi.



“Yüzümüzden gülümsemeyi eksik etmeyelim”


“Teknolojik gelişmeleri kendi kültürümüzden vazgeçmek için değil, kendimizi kurtarmak için kullanmalıyız. Ancak savaşımızı yürütürken de yüzümüzden gülümsememizi eksik etmemeliyiz” diyen Mkiva, şöyle konuştu:


"Eğer Afrika’da kendi aramızda kullandığımız paradolar değil de, geleneksel olarak kullanılan ölçü birimi olarak mesela ‘inek’ olsaydı, dünyayı iktisadi olarak şaşırtabilirdik. Ekonomilerimiz tamamen dolara bağımlı bir halde. Bundan kurtulmalı, kendimize has değişim araçları bulmalı, ticaretimizi o şekilde kendimiz için kolaylaştırarak yapmalıyız."


Gelecekte yaşamın merkezinde teknoloji ve iletişimin olacağını vurgulayan Mkiva, bilişim altyapılarına yönelik olarak, “Yerli ve milli platformlar oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.


Afrika’da cinsiyet eşitsizliğinin büyük bir sorun olduğunun altını çizen Mkiva, “Bu sorunu Güney Afrika Cumhuriyeti yüzde 50 oranında halletti denebilir. Zira getirilen düzenlemelerle bugün Güney Afrika Cumhuriyeti parlamentosunun yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:14
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