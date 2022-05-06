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Dünya Güney Afrika madenlerinde hidrojenle çalışan dünyanın en büyük kamyonu
Dünya

Güney Afrika madenlerinde hidrojenle çalışan dünyanın en büyük kamyonu

İngiltere merkezli Güney Afrikalı madencilik firması Anglo American, "dünyanın hidrojenle çalışan en büyük kamyonunu" Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir platin madeninde tanıttı. Petrole alternatif yakıt ile çalışıyor! Platin madeninde kullanılacak

Yeniakit Publisher
2022-05-06 22:42:00 - 2022-05-06 22:48:39
Güney Afrika madenlerinde hidrojenle çalışan dünyanın en büyük kamyonu

İngiltere merkezli Güney Afrikalı madencilik firması Anglo American, "dünyanın hidrojenle çalışan en büyük kamyonunu" Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir platin madeninde tanıttı.

Firmadan yapılan açıklamada, Güney Afrika'daki madenlerde 2030 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna sahip taşıma çözümü geliştirmek için, hidrojenle çalışan kamyon kullanımı projesinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu proje kapsamında her biri yıllık yaklaşık bir milyon litre fosil yakıt kullanan 40 adet dizel yakıtlı araçtan oluşan bir filonun, her biri 300 tona yakın yük taşıma kapasitesine sahip yeşil hidrojenle çalışan kamyonlarla değiştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Petrole alternatif yakıt ile çalışıyor! Platin madeninde kullanılacak

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, tanıtımda yaptığı konuşmada, hidrojenle çalışan bu kamyonun piyasaya sürülmesinin Güney Afrika'nın tomurcuklanan yeşil hidrojen ekonomisi için "dev bir adım" olduğunu söyledi.

Ramaphosa, "Bugün burada piyasaya sürülen şey, yalnızca etkileyici bir makine parçası değil, hidrojenle çalışan bütün bir ekosistemin doğuşudur." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyanın önde gelen altın, elmas ve platin üreticileri arasında yer alıyor.

Güney Afrika kökenli Anglo American, merkezini 1999 yılında Londra'ya taşımadan önce ülkenin en büyük firmalarından biri olma özelliği taşıyordu.

 

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