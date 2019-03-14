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Tropikal fırtına ve şiddetli yağış Güney Afrika'yı esir aldı!

Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik ve Malavi'deki şiddetli yağış ve tropikal fırtına nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetti

14 Mart 2019 Perşembe 17:24
Tropikal fırtına ve şiddetli yağış Güney Afrika'yı esir aldı!

Mozambik'te 66, Malavi'de 56 ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ndetropikal fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağış ve fırtınadan yaklaşık 100 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.Tropikal fırtınanın su ve elektrik sistemleri başta olmak üzere birçok altyapı sorununa neden olduğu bildirildi.

Olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgeler için uluslararası birçok kurum yardım kampanyası başlatırken mahsur kalanlar için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:39
  1. mozambik
  2. malavi
  3. Güney Afrika Cumhuriyeti
  4. tropikal fırtına
  5. şiddetli yağış

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