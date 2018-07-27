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Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'dan Türkiye açıklaması

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini açıkladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 23:00
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'dan Türkiye açıklaması

10. BRICS Zirvesi'nin kapanış konuşmasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ev sahibi ülke Devlet Başkanı Ramaphosa, "Türkiye ile uzun süreli ilişkilerimiz var ve ticari ortağımız. Görüşmelerimizde iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl geliştireceğimize odaklandık. Bundan sonraki süreçte de iki ülke ekonomisinin gelişmesinde işbirliği yapacağız." dedi.

Ramaphosa, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin güvenlik sorunlarının nasıl çözüleceğine dair bizimle bilgi paylaşımında bulundu. Bilgileri paylaşırken darbe girişiminde bulunan örgütten (FETÖ) de bahsetti." ifadesini kullandı.

FETÖ yapılanmasının dünyanın farklı yerlerinde faaliyet gösterdiğine işaret eden Ramaphosa, "Cumhurbaşkanının söylediklerini dikkate alıyoruz." dedi.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 23:00
  1. Türkiye
  2. Afrika
  3. Cumhurbaşkanı

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