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Korona Virüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 560 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 6 bin 607 kişide Kovid-19 tespit edilirken, vaka sayısı 559 bin 858'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 07:14:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 560 bine yaklaştı

 

 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 6 bin 607 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 559 bin 858'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 10 bin 408'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 559 bin 858'e yükselirken, bugüne kadar Kovid-19 vakalarından 411 bin 147'si iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

 

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