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Korona Virüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 9 bin 93 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 07:54:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçti

 

 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 104 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 408 bin 52'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 9 bin 93 oldu. Vaka sayısı ise 13 bin 104 artışla 408 bin 52'ye çıktı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarından 236 bin 260'ı iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 632 bin 106 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

 

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