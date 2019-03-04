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Güney Afrika Büyükelçisi Malefane’den ETSO’ya ziyaret

Erzurum Valiliği ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Kayağın İpekyolu Projesi" kapsamında, 37 ülkenin büyükelçileriyle Erzurum’a gelen Güney Afrika’nın Ankara Büyükelçisi Pule Malefane, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:35
Güney Afrika Büyükelçisi Malefane’den ETSO’ya ziyaret

Erzurum Valiliği ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Kayağın İpekyolu Projesi" kapsamında, 37 ülkenin büyükelçileriyle Erzurum’a gelen Güney Afrika’nın Ankara Büyükelçisi Pule Malefane, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret etti.


ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Muharrem Özdemir ve Hüseyin Polat tarafından ağırlanan Büyükelçi Malefane’ye, Büyükelçilik Ticari Ataşesi Tsepho Ranamale ve Özel Kalem Müdiresi Bahar Demircan da eşlik etti.


ETSO Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Malefane’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Meclis Başkanı Saim Özakalın, Oda’nın çalışmaları, Erzurum’un ekonomik yapısı hakkında bilgiler verdi. Erzurum’un eğitim, sağlık, turizm,tarım ve hayvancılık alanlarında önemli bir altyapı ve potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Özakalın, söz konusu alanlarda Güney Afrika ile işbirliği imkanlarının daha iyi araştırılmasının faydalı olacağına inandığını söyledi. Yine Erzurum’un tarihin her döneminde önemli bir ticari kavşak konumunda olduğunu ve 300 kilometre çapında 5 ülkeye kolay ulaşımı olması sebebiyle cazibeli bir il olduğunu kaydeden Meclis Başkanı Özakalın, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri gibi geniş pazarlara ve büyük bir coğrafyaya Erzurum üzerinden daha rahat ulaşılabileceğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için Erzurum’a fahri konsolosluk açılabileceğine değinen Özakalın ayrıca, Büyükelçiliğin rehberliği doğrultusunda iş heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri olabileceği gibi Güney Afrika’da belirlenecek bir ticaret ve sanayi odası ile ‘Kardeş Oda’ protokolü imzalayabilecekleri ifade etti.


Ziyarette daha sonra konuşan Güney Afrika’nın Ankara Büyükelçisi Pule Malefane ise, Erzurum’da gördükleri ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Erzurum’un kendine has güzellikte, avantajları ve potansiyeli olan bir şehir olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin istenilen düzeyde olmadığını anlatan konuk Büyükelçi, ancak iki ülke arasındaki ticaret bağlarını daha da güçlendirmek için daha fazla çaba göstermeye her zaman hazır olduklarını bildirdi. Güney Afrika’da 200’ün üzerinde Türk firmasının bulunduğunu açıklayan Büyükelçi Malefane şunları söyledi; “Erzurum’daki firmaları ve iş insanlarını da Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde ülkemizin potansiyel yatırım alanlarını görmeleri için davet ediyoruz. Erzurum’daki potansiyel sektörlerde, başta eğitim, turizm, sağlık, tarım ve hayvancılık, ayrıca madencilik sektörlerinde iş birliği yapmaya hazırız. Özellikle ülkemizdeki madenlerin işlenmesi konusunda birlikte çalışabiliriz. Bizler de sizin gibi ticareti çok önemsiyoruz. Daha güçlü diyaloglar kurarak potansiyellerimizi daha iyi değerlendirmenin yollarını aramalıyız.”


‘Kardeş Şehir’,‘Kardeş Oda’ gibi uygulamalara da sıcak baktıklarını söyleyen Büyükelçi Malefane, Erzurum’daki firmaları ülkesinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.


Ziyaretin sonunda ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın konuk büyükelçiye Erzurum’a özgü gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti. Büyükelçi Malefane da kendisine, tüm dünyada ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve Güney Afrika’nın ilk siyahi cumhurbaşkanı olan Nelson Mandela’nın doğumunun 100. Yılı anısına hazırlanmış gümüş bir tabak hediye etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:35
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