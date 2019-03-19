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Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Malefane, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule İsaac Malefane ve beraberindeki heyet Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

19 Mart 2019 Salı 09:00
Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Malefane, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule İsaac Malefane ve beraberindeki heyet Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Büyükelçi Pule İsaac Malefane, iş birlikleri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Rektör Çomaklı ile bir araya geldi.


Samimi bir sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Büyükelçi Malefane, Erzurum ve Atatürk Üniversitesinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.


Erzurum’un kendine özgü bir şehir olduğunu söyleyen Malefane, Atatürk Üniversitesinin de şehrin ana damarlarından biri olduğuna vurgu yaptı. Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımak için eğitim alanındaki çalışmalara önem verilmesi gerektiğini belirterek, dünyanın geleceği için sağlam bir gençliğin yetiştirilmesinin önemine değindi.


Atatürk Üniversitesi gibi insanlığa ve barışa hizmet edecek vizyona sahip üniversitelerle her türlü iş birliğine destek olacaklarını belirten Büyükelçi Malefane, konsolosluk olarak üniversite etkinliklerine iştirak edeceklerini söyledi.


Rektör Çomaklı: “Misafir Öğrencilerimiz Bizim Evlatlarımız”


Büyükelçi Pule İsaac Malefane’nin ziyaretleri dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Rektör Çomaklı ise, konukların Erzurum ve Atatürk Üniversitesinden güzel duygularla ayrılmaları temennisinde bulundu.


Türkiye’nin yatırımcılar için önemli bir nokta olduğuna işaret eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bu konuda üzerine düşeni yapacağını belirtti.


Çomaklı: “Güney Afrika Cumhuriyetindeki önemli üniversitelerle ortak programlar açarak projeler yapabiliriz. Üniversitemiz çok güçlü bir alt yapıya sahip. Bünyemizde eğitim gören misafir öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Bizim kültürümüzde onlar bizim sadece öğrencilerimiz değil, aynı zamanda evlatlarımız. Onlar bu dünyanın geleceği ve dünya barışını sağlayacak temel güçler. Bu yüzden gençlerimizi önemsiyoruz ve daima destekçileri oluyoruz.” ifadelerini kullandı.


Ziyaretin ardından Rektör Çomaklı günün anısına konuğu Büyükelçi Malefane’ye hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:00
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