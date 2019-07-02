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Güneşspor Şampiyonluğunu kutladı

Bozüyük’ün köklü spor kulüplerinden Güneşspor Kulübü, 2.

02 Temmuz 2019 Salı 10:45
Güneşspor Şampiyonluğunu kutladı

Bozüyük’ün köklü spor kulüplerinden Güneşspor Kulübü, 2. Amatör Ligi’nde şampiyon olmasının ardından şampiyonluklarını düzenlenen Şampiyonluk Gecesi’nde kutladı.


Güneşspor 2. Amatör Ligi’nde çıktığı karşılaşmalarda birbirinden güçlü spor kulüplerini geride bırakarak şampiyon olmayı başarırken, düzenlenen şampiyonluk gecesine Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Rüştü Yıldırım, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Kulüp tesislerinde düzenlenen gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren kulüp başkanı Ümit Kök; sporun gençlerin gelişimleri için önemli bir faktör olduğunu belirterek, amaçlarının Bozüyük’ün gençlerine sporu ve sporla iç içe bir yaşamı sevdirmek olduğunu aktardı. Spor kulüplerinin sivil toplum kuruluşları arasındaki yeri ve önemine değinen kulüp başkanı konuşmasının sonunda şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na da desteklerinden ve kendilerini bu anlamlı gecede yalnız bırakmadığı içinayrıca teşekkür eden Kök, Başkan Bakkalcıoğlu’na plaket takdim etti.


Güneşspor tarafından düzenlenen şampiyonluk gecesinde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ise “Bizim ilçemizde kucaklayacağımız pek çok spor kulübü bulunmakta. Bizler belediye olarak hepsine eşit mesafedeyiz. Bu seneki şampiyonluktan dolayı hepinizi tebrik ediyorum ve beni bu güzel gecenize davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.


Programda kulüp bünyesinde,geçmişten günümüze yer almış kulüp başkanlarına, antrenörlere ve oyunculara plaket takdim edilirken, gecenin sonunda tüm takım ve teknik ekip şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:45
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