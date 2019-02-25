Güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl’e akın etti

Şanlıurfa’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu Balıklıgöl’e akın etti.

Şanlıurfa’da soğuk günlerin geride kalmasıyla birlikte güneş yüzünü göstermeye başlayınca vatandaşlar, zaman geçirmek için özellikle Balıklıgöl’ü akın etti. Şehir merkezinde yaşayan vatandaşların yanı sıra il dışından gelen turistler de Balıklıgöl’ü geziyor. Şanlıurfa’ya özgü yöresel kıyafetleri giyip fotoğraf çektiren vatandaşlar, balıklara yem atıyor. Balıklıgöl’ü ve tarihi yerleri gezeceklerini söyleyen vatandaşlar, burada namaz kılıp ibadet edeceklerini de belirtti.

Balıklıgöl’ü görmek ve tarihi yerleri gezmek için Ankara’dan geldiğini söyleyen Saim Gül, “Şanlıurfa hem tarihi olarak hem de manevi olarak güzel bir yer. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederiz. Ben Ankara’dan Balıklıgöl’e geldim. Balıklıgöl’ü gezdim, Eyüp Peygamberin makamını ziyaret ettik. Tarihi yerleri gezeceğiz. Daha önce hiç gelmedim. Bildiğimiz yer yok. Şu anda gezip göreceğiz ama tam olarak nereyi gezeceğimizi de bilmiyoruz” diye konuştu.