0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Güneşli havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın etti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

14 Nisan 2019 Pazar 18:18
Güneşli havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın etti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.


İlçenin en önemli dinlenme alanı olan Avaşin Parkı, hafta sonu dolup taştı. Parka gelen vatandaşlar, uzun süren kışın stresini dinlenerek atarken, yeni evlenen bir çift ise bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İstanbul’da yaşadığını belirten Sezer Sağkol isimli damat, “Eşim oralı. İzinlerimiz bu ayda olduğu için mecbur bu ayda düğünümüzü yaptık. Şu an hava sıcak. Normalde dış çekim yapmayacaktık, ancak havalar ısınınca biz de burayı tercih ettik” dedi.


Gelin Kader Sağkol ise, havanın çok güzel olduğunu belirterek, “Umduğumdan daha güzel bir yer. Düğün için buraya geldim. Çekim için burası güzel bir ortam” ifadelerini kullandı.


Ailesi ile parka dinlenmeye gelen Bülent Atalay isimli vatandaş ise, “Yüksekova’da fazla etkinlik yok. Ama en azından böyle bir parkımız var. Çocukları burada görmek büyük bir heyecan, büyük bir coşku. Baharın gelişinin ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Çünkü çocukların yüzündeki o gülüşü, tebessümü görebiliyorsunuz. Tüm halkımızı buraya davet ediyoruz” diye konuştu.


Kış mevsiminin kötü geçtiğini kaydeden Atalay, “Yazı beklerken her defasında kışı yaşadık. Güneşin çıktığını görünce her şey iyiye gitti. Umarım her şey daha iyi olur. Sıcak hava çok iyi geldi” dedi.


Parkta arkadaşlarıyla gitar çalıp şarkı söyleyen Bedran Türfent isimli genç de, “5-6 aydır şu zamanı bekliyoruz. Havaların düzelmesiyle beraber buralara gelip kendi aramızda etkinlik yapmayı düşünüyorduk. Kış bırakmadı. Kıştan dolayı kimse bir şey yapamıyordu. Bugün toplanıp arkadaşlarla etkinlik yaptık. Hava böyle olduğu sürece her hafta sonu burada olmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 18:18
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya’da Hafter güçlerine ait askeri uçak düştü
    1. Libya’da Hafter güçlerine ait askeri..
    2. Soğuk havaya aldırış etmeden kulaç..
    3. TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2..
    4. Tadilat halindeki ev çöktü: 1 ölü, 2..
    5. Meteorolojiden son dakika uyarısı
    6. Kuyuya düşen çocuk boğularak öldü
    7. Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 -..
    8. ABD’den, Sudan’daki cuntaya sivilleşme..
    9. Kerem Kamal'dan bronz madalya
    10. - Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Bakan Kasapoğlu dostluk maçında forma..
    12. Mansur Yavaş'ın ilk icraati..
    13. Libya'da darbeci Hafter'in savaş uçağı..
    14. Sigaraya vermeyince önce bıçaklandı..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Kiev'de bomba alarmı
    17. Manisa'da FETÖ'nün hücre evine operasyon
    18. Güneşli havayı fırsat bilen..
    19. Sahte Başkan İmamoğlu, maçı izlemeye..
    20. TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 3 -..
    21. UEFA Başkanı Ceferin'den Hüsnü..
    22. "Seçimden yüzde 45'e yakın oyla çıkmak..
    23. U15 Kahramanmaraş grup şampiyonu..
    24. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 -..
    25. Hayrabolu’da AK Partili Başkan..
    26. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    27. Spor Toto Süper Lig: E. Yeni..
    28. Bitlisli sporculardan "Avrupa Kupası"..
    29. Eyyübiye’de ilk belediye meclis..
    30. Kırşehir Belediyespor, şampiyonluğa..
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer