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Güneşin doğuşu çok yakın

Gazetemiz okurlarından Salim Demirhan, "Güneşin doğuşu çok yakın" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

10 Mart 2019 Pazar 11:46
Güneşin doğuşu çok yakın

Salim Demirhan

Bir gece yatağında korkusuz endişesiz uyumak ne kadar kıymetli! Yatağımı değişsem rahatım kaçar uykusuz kalırım, uyumadım mı o gün rahat değilim. Huzurum yoktur, endişelenirim sonraki geceler böyle mi olacak diye.

Bizler,  bir gece, iki gece uykusuz kalınca rahatımız kaçıyor, endişeleniyoruz. Ya Suriye, Afganistan, Filistin, Yemen, Doğu Türkistan, Myanmar da bombaların altında olanlar, her gün yurtlarından sürülme korkusuyla yaşayanlar, onların yerine kedinizi koyun, biz onlar gibi olsak ne yapabilirdik. Ne yapardık?

Yolda yürüyoruz, çarşıda, pazarda iş yerindesiniz, aniden bombalar düşmeye başlıyor, siz, eşiniz veya çocuklarınız yaralanıyor, hatta ölüyor. Bir anda dünyanız kararıyor. Şaşkına dönüyorsunuz, artık çok perişan bitkin tükenmiş haldesiniz. Umutlar çökmüş perişansınız çaresizsiniz. Doğduğunuz büyüdüğünüz, atalarınızın topraklarını terk ediyorsunuz, kalan ömrünüzü başka yerlerde geçireceksiniz. Oraya varmak için ölümü göze almak, yollarda ölmek, denizlerde boğulmak korkusu var, ama orada yeni bir hayat kurmak hayali ağır basıyor, yola çıkmak, ölmek, ölmek dirilmek gibi bir şey. Savaş ne kötü, savaşta yaşamak ne kadar zor.

Dünyada birçok yeri, kardeş ülkeleri, çıkarları için kana bulayan eller durmuyorlar, devamlı şer peşindeler. Onların dünyada kazandıkları varlıkları, her şeyleri. Onlar için hak yok adalet yok. Dünya üzerinde insan yalnız onlar.

Diğerlerinin kanı canı onlara helâl. Bu çarpık düşünce (kabul) onları daha da soysuzlaştırıyor, daha da zalimleştiriyor. Yatağında uyuyan insanları, deniz kenarında oynayan çocukları, pazar yerinde pazar yapan insanları, sığınmak için lastik botla engin denizlere açılanları batırıyorlar, can alıyor öldürüyorlar. Bunlar kendilerine medeni diyen Avrupalılar.

Sadece kendilerini insan bilen Yahudiler. Vatanlarından insanları süren doğudaki putperestler. Bunlar tarihin her devrinde böyleydiler, bundan sonra da düzelmeleri zor, ta ki İslam’la tanışıncaya kadar.

Sabahın seherinde yol alıyoruz. Ümitliyiz sabah çok yakın, güneşin doğuşunu seyir edeceğiz, dünyayı ısıttığını göreceğiz, dünyada yeni bir düzen kurulacak, o düzende hak olacak, adalet, özgürlük olacak, insanlar daha güzel yaşayacak. O güzel günlerin müjdesini İslam veriyor.

Çünkü İslam’da haksızlık yok, adaletsizlik yok, zulüm işkence hiç yok.  Ne mutlu inanlara, ne mutlu İslam’ı yaşayanlara!  O düzenin bugün adı İslam, yarın da İslam olacak. Hz. ALLAH nurunu tamamlayacak.

MÜJDELER OLSUN.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:46
  1. Salim Demirhan
  2. Suriye
  3. Afganistan
  4. Filistin
  5. Yemen
  6. Doğu Türkistan
  7. Myanmar
  8. Savaş
  9. İslam
  10. Yahudiler
  11. putperestler
  12. Hz. ALLAH

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