Güneşi gören sokak sanatçıları sahneye çıktı Diyarbakır’da sokak sanatçıları güneşli havayla birlikte kaldırımlarda sahne alarak vatandaşlara keyifli dakikalar izlettirdi.

Diyarbakır’da sokak sanatçıları güneşli havayla birlikte kaldırımlarda sahne alarak vatandaşlara keyifli dakikalar izlettirdi.

Diyarbakır’da sokak sanatçıları, soğuk havaya rağmen güneşin etkisini gösterdiği saatlerde kaldırımlarda adeta sahne alarak vatandaşlara keyifli dakikalar izlettirdi. Mart ayının ilk haftasında Diyarbakır’da güneşin kendini gösterdiği saatlerde sokak sanatçıları da kaldırımlarda yerlerini aldı. Sıcak havanın sevincini yaşayan vatandaşlar güneşin tadını sokak sanatçılarını dinleyerek, coşkulu şarkılarla onlara eşlik ederek çıkardı.

Bu keyifli dakikaları gören vatandaşlar cep telefonlarını açarak o anları kaydetti.

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