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Güneşi gören Denizlililer mangala koştu

Denizli’de güneşin açmasını fırsat bilen vatandaşlar soluğu piknik alanlarında mangal başında aldı.

17 Şubat 2019 Pazar 16:16
Güneşi gören Denizlililer mangala koştu

Denizli’de güneşin açmasını fırsat bilen vatandaşlar soluğu piknik alanlarında mangal başında aldı. Üniversite ve lise öğrencilerinin akın ettiği Çamlık Parkı’nda yaz mevsimini anımsatan görüntüler oluştu.


Kentte aylardır süren soğuk ve yağışlı hava son günlerde yerini güneşli havaya bıraktı. Dondurucu soğukların ve son yıllardaki en bereketli kar yağışlarının yaşandığı kentte güneşi gören Denizlililer, hafta sonu tatiline de fırsat bilerek soluğu piknik alanlarında mangal başında aldı. Kent merkezinde yaşayan vatandaşların mangal için uğrak yeri olan Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesindeki Çamlık Parkı’ndaki görüntüler yaz günlerini andırdı. Liseli ve üniversite öğrencilerin akın ettiği parkta, etler pişirildi, salatalar hazırlandı. Gençler kendi aralarında top oynarken, minikler ise çocuk parklarında eğlenceli vakit geçirdi.



“Topumuzu da aldık mangala geldik”


Arkadaşlarıyla birlikte hafta sonunu değerlendirmek için mangala geldiklerini belirten İlayda Bayırcıklı, “Topumuzu aldık, mangala geldik. Köftemiz, sucuğumuz ve tavuğumuz var. Hafta sonları genelde geliriz. Vaktimiz eğlenceli geçiyor, top oynuyoruz” dedi. Kışın soğuk geçtiğini ifade eden Furkan Karataş ise, güneşin doğmasını fırsat bilerek mangal yakmaya geldiklerini kaydetti. Karataş, mangalın ayda bir iki kere de olsa yapılması gerektiğini, kendilerinin de fırsat buldukça geldiklerini sözlerine ekledi.



“Üzerimizdeki negatif enerjiyi atacağız”


Havaların ısınmasıyla üzerilerindeki negatif enerjiyi mangalla birlikte atmaya geldiklerini dile getiren Sergen Çokal da, “Kafa dağıtmaya geldik, Güzel havadan yararlanarak belediyemizin yaptığı çamlık parkında yeterince faydalanacağız bugün bol oksijen ve bol proteinle beraber. Günümüzü güzel bir şekilde tamamlayacağız” diye konuştu. İstanbul Beykoz’da askerlik yapan ve memleketi Denizli’ye izne geldiğini söyleyen Mehmet Ali Öztürk, fırsat buldukça mangala geldiklerini aktardı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:16
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