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Şenol Güneş, yıldız oyuncuyu antrenmandan kovdu

Süper Lig'de topladığı 15 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kendisini kızdıran Gökhan Töre'yi antrenmandan gönderdi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:31
Şenol Güneş, yıldız oyuncuyu antrenmandan kovdu

Beşiktaş'ın Göztepe maçının hazırlıklarına devam ettiği antrenmanda teknik direktör Şenol Güneş, Gökhan Töre'ye sinirlendi.

Antrenmandan gönderdi

U21 takımıyla yapılan maçta tecrübeli oyuncuyu sık sık uyardığı gözlenen Güneş, ikinci yarıda Gökhan Töre'yi antrenmandan gönderdi.

Şenol Güneş, Töre'nin yerine oyuna genç futbolcu Halil Duman'ı dahil etti.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:31
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Gökhan Töre

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