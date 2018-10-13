Şenol Güneş, yıldız oyuncuyu antrenmandan kovdu
Süper Lig'de topladığı 15 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kendisini kızdıran Gökhan Töre'yi antrenmandan gönderdi.13 Ekim 2018 Cumartesi 16:31
Beşiktaş'ın Göztepe maçının hazırlıklarına devam ettiği antrenmanda teknik direktör Şenol Güneş, Gökhan Töre'ye sinirlendi.
Antrenmandan gönderdi
U21 takımıyla yapılan maçta tecrübeli oyuncuyu sık sık uyardığı gözlenen Güneş, ikinci yarıda Gökhan Töre'yi antrenmandan gönderdi.
Şenol Güneş, Töre'nin yerine oyuna genç futbolcu Halil Duman'ı dahil etti.
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