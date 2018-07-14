Güneş yanığına doğal çözümler

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Salatalık: Salatalığı kabukları ile birlikte rendeledikten sonra suyunu sıkarak güneş yanığı olan bölgeye sürüldüğünde, cilt tazelenecektir ve yanmadan dolayı oluşan yanma ve ağrıların hafiflemesinde size yardımcı olacaktır.

Zeytinyağı: Yanıkların tedavisinde zeytinyağının oldukça iyi sonuçlar verdiğini hepimiz bilmekteyiz. Yanıklardan kaynaklanan yanma ve ağrıya iyi gelmesinin yanı sıra ciltte yanmadan dolayı oluşan gerginlikleri ortadan kaldırarak cilt de yumuşaklık ve canlılık hissi verecektir.

Yoğurt : Bilinen en klasik yöntemlerden birisidir. yanık bölgelere dolapta tutulan buz gibi yoğurdu sürüp bekleyin. Bunu günde 3 – 4 kez yapmalısınız kesinlikle acıyı ve ağrıyı azaltıyor.

Aloe Vera: Güneşten kaynaklanan yanıklar için oldukça mükemmel bir etkisi olduğu kanıtlanan aloe vera bitkisi güneş yanıklarında da oldukça iyi bir iyileştirici ve nemlendirici. aloe vera suyundan veya jelinden yanık bölgeye sürülerek ağrı ve acı hissini ortadan kaldırıyor cildi nemlendiriyor. Cildin rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Lavanta Yağı: Güneşten kaynaklanan yanıklarda hem acı ve ağrı giderici yönü hem de cildi nemlendirerek rahatlık vermesi amacı ile güneş yanığı olan bölgeye sürülmesi tavsiye edilmektedir.

Elma Sirkesi: Güneşten kaynaklanan yanıkların üzerine elma sirkesi sürülmesi ağrı ve acıyı dindirerek yanan bölgeyi nemlendirerek rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

Siyah Çay: Güneşten kaynaklanan acı ve ağrıya sebep olan yanıklarda siyah çayın da oldukça fazla etkisi olduğu bilinmektedir. Yanık bölgeye küçük poşetler şeklinde yerleştirilerek uygulanmasının yanı sıra açık olarak konulan siyah çay acı ve yanma hissini ortadan kaldırarak rahatlamanızı sağlayacaktır.

Güneş yanıklarında faydalı olan ürünleri yukarıda sıraladık bu ürünlerin yanı sıra cildin nemini korumak için bol miktarda su tüketilmesinde de fayda vardır. Tüketilen su cildi nemlendirerek yanmanın verdiği acı hissini yok etmenin yanı sıra vücuttaki hücrelerin de susuz kalmasına mani olacaktır.