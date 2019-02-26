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Güneş Vakfı’ndan Hocalı Katliamı ile ilgili basın açıklaması

Güneş Vakfı Başkanı Prof.

26 Şubat 2019 Salı 09:43
Güneş Vakfı’ndan Hocalı Katliamı ile ilgili basın açıklaması

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, tarihte kara bir leke olarak bilinen Hocalı Katliamı ile ilgili basın açıklamasında bulundu.


Açıklamasında Ceylan şu ifadeleri kullandı.


“Bugün bile duyduğumuz zaman içimizde aynı acıyı aynı hüznü yaşatan kanlı katliam olarak bilinen, bundan tam 27 yıl önce 26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan olay Türk toprağı Dağlık Karabağ Bölgesinin Hocalı Kasabasında yaşandığı için tarihte Hocalı Katliamı olarak isimlendirilmiştir. Yapılan bu Ermeni vahşeti 21. Asrın en büyük acılarından birisi, en büyük nefreti, en büyük felaketi ve en büyük insanlık ayıbı olarak tarihe geçmiştir.


Ermenilerin Hocalı ve çevresinde yaptıkları saldırılar, 1988 yılında, Sovyetler dağılmadan önce başlamıştı, ancak 1992’de doruk noktasına ulaştı. Saldırıların en acımasızı Hocalı’ya yapıldı. 25-26 Şubat’ta şehre giren Ermeniler ve Ruslara ait 366. motorize piyade alayı, hiçbir ayırım yapmadan, 106’sı kadın, 63’ü çocuk 70’ten fazlası yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycan Türk’ünü katletti. Binlerce insan, vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Tüm bu yaşanan insanlık dışı olaylar karşısında dünya susuyor.


Fakat onlar sanıyor ki, bizler sussak mesele kalmayacak, Hâlbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyor ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak, Hâlbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar.


Güneş Vakfı olarak bizlerde hiçbir zaman soydaşlarımıza şeref yoksunları tarafından hayâsızca yapılan bu katliam karşısında susmayacağız. Unutmasınlar ki aziz milletimiz soydaşlarımızın şerefine, hayatına ve varlık haklarına kast etmeye cüret eden Ermenileri lanetle ve nefretle hatırlayacaktır. Bu vesileler ile katledilen bütün soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz.”

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:43
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