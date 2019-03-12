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Güneş Vakfı’ndan 12 Mart mesajı

Güneş Vakfı Başkanı Prof.

12 Mart 2019 Salı 16:14
Güneş Vakfı’ndan 12 Mart mesajı

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 12 Mart Erzurum’un kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayınladı.


Erzurum’un Kurtuluş’unun Cumhuriyet’e giden yolda atılmış en önemli adımlardan birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Ceylan, “Türk tarihinde müstesna bir yeri olan dadaşlar diyarı Erzurum, Birinci Dünya savaşı sırasında çok büyük acılara, büyük katliamlara ve vahşetlere maruz kalmıştır. Düşman işgalinden kurtuluşu uğruna halkımız, kadınıyla, erkeğiyle, genç yaşlı demeden, insanlık tarihinde eşine nadir rastlanan zulme ve vahşete karşı birlik olmayı başarabilmiş, kanlarını, canlarını feda ederek amansız bir mücadele vermiştir.


İşgal yıllarında Erzurum ve bölge insanı Ermeni, Taşnak ve Hınçak çeteleri tarafından kabul edilemez işkencelerle hunharca katledilmişlerdir. Bu zor günlerde Anadolu insanı onurun, gururunu, din, vatan, millet ve bayrak sevgisini hiç kaybetmemiştir. İmkânsızlıklara ve zorluklara rağmen ülkesini memleketini terk etmemiş, çetelere ve işgalcilere karşı kahramanca mücadele etmiştir. Tarih 12 Mart 1918’i gösterdiğinde ise Erzurum işgalden kurtulmuş ve 23 Temmuz 1919’da yapılacak olan kongreye giden yolu açmıştır. Erzurum’un kurtuluşundan bir yıl sonra ise Erzurum kongresi yapılmış ve bağımsızlığa giden yolda önemli bir adım atılmıştır. Tüm bu vesileler ile vatanı uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Erzurum’un bu gururlu gününü kutluyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:14
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