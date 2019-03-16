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Güneş Vakfı’nda “Türkmenler ve Türkmenistan” konferansı

Güneş Vakfı Tarafından Düzenlenen Geleneksel Cuma günü konferanslarının bu haftaki konusu “Türkmenler ve Türkmenistan” oldu.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:34
Güneş Vakfı’nda “Türkmenler ve Türkmenistan” konferansı

Güneş Vakfı Tarafından Düzenlenen Geleneksel Cuma günü konferanslarının bu haftaki konusu “Türkmenler ve Türkmenistan” oldu.

 

Güneş Vakfı’nda düzenlenen Türkmenler ve Türkmenistan adlı konferansta Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünden Dr. Öğretim üyesi Sinan Dinç sunum yaptı.

 

Dr. Sinan Dinç, Türkmenistan’ın coğrafi konumu, iklim şartları ve komşuları olan ülkelerden bahsederek sunumuna başladı. Dinç, Türkmen kelimesinin anlamından, Türkmenistan’da yaşayan meşhur Türkmen atı Akhal Teke’den, Türkmenistan’ın Çarlık Rusya ve SSCB gibi süreçlerde yaşadıkları soykırımdan, Türkmenistan’a yapılan asimilasyon politikasından ve bu yaşananlara rağmen Türkmenistan’da devam ettirilmeye çalışılan kültürden bahsetti.

 

Dinç, Türkmenistan’ın 1881 yılında yaptığı bağımsızlık mücadelesini yani Türkiye’de ki Çanakkale Savaşı gibi önemli bir savaşı, Göktepe Savaşı’nı anlattı. Dinç, “Göktepe Savaşı, Türkmenistan’da başkent Aşkabat’ın 45 kilometre kuzey batısında bulunan Rusların Türkmenlere karşı yaptığı büyük bir katliam savaşıdır. Ucuz pazar arayışı, yeraltı ve yer üstü zenginliklerine ulaşma ve Rus çiftçilerini Türkmen topraklarına yerleştirme amacı ile Türkistan’ı işgal eden Rus askerleri 1879’da Göktepe kalesine girmeye çalışmıştır. Ancak bölge halkı kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden modern silahları ile gelen Ruslara karşı silahsız, orakla, kılıçlarla savaşa girmişlerdir. İlk işgal girişimi başarısız olmuştur. Ruslar yenilgiye düşmüş ve geri dönmüşlerdir. Fakat Çarlık Rusya bu yenilgiyle pes etmemiş ve daha planlı bir şekilde ikinci harekâtlarını Aralık ayında General Mihail Dimitriyeviç Skobelev komutası altında yaptılar. Bu kuşatma yirmi üç gün sürdü. Yirmi dördüncü gün, Rus saldırısıyla şehir düştü. Rus güçleri tünel kazıp kale duvarının altına 1160 kilogram dinamit yerleştirmişlerdi. Patlatılan dinamitin oluşturduğu delikten geçerek Gökdoğan Kalesini de ele geçirmişlerdi. Ruslar burada kadın yaşlı ve çocuk demeden Türkmenlere soykırım yaptılar. Tüm olanlara rağmen Türkmenler kendi kültürlerini ve benliklerini yitirmeden bağımsızlıklarını yürütmektedirler” diye konuştu.

 

Konuşmasının sonunda Türkmenistan’ın günlük yaşamı, kültürü ve giyim tarzından bahseden Dr. Öğr. Üyesi Sinan Dinç program sonunda sorulan soruları yanıtladı.

 

Konferansın ardından Güneş Vakfı Başkanı Sayın Prof. Dr. Alparslan Ceylan konuşmasından dolayı kendisine katılım belgesi ve Güneş Vakfı tarafından yayınlanan 4. Uluslararası Türk Şöleni bildiriler kitabını takdim etti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:34
  1. Çanakkale
  2. kültür
  3. doğa

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