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Güneş Vakfı’nda “Erzurum’un kurtuluşunun 101. yılında salgın ve ölüm” konferansı

Güneş Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel Cuma günü konferanslarının bu haftaki konusu“Erzurum’un Kurtuluşunun 101.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:41
Güneş Vakfı’nda “Erzurum’un kurtuluşunun 101. yılında salgın ve ölüm” konferansı

Güneş Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel Cuma günü konferanslarının bu haftaki konusu“Erzurum’un Kurtuluşunun 101. Yılında Salgın ve Ölüm” oldu.


Erzurum’un Kurtuluşunun 101. Yılında Salgın ve Ölüm konulu konferansta Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu sunum yaptı.


Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, 1. Dünya Savaşı ve Sonrasında Erzurum’un yaşam tarzı, çevre koşulları ve Erzurum’da bulunan hastane sayılarındanbahsederek sunumuna başladı.


Kadıoğlu, 1.Dünya Savaşında Kafkas cephesinin genel durumu ve orada görev yapan kahraman doktorların tifo ve lekeli humma hastalığı ile sağlıksız koşullarda mücadele ederken ilaçları kendi üzerlerinde deneyip hastalara öyle uyguladıklarını anlatı. Kadıoğlu, konuşmasının devamında yıllara göre hasta kayıplarından bahsederken Kafkas cephesinde görev yapmış doktorların günlüklerinden de alıntılar yaptı. Sunumun devamında Kadıoğlu,“Savaşlar da bazen insanlık dışı olaylar oluyor ama maalesef bunu yine insanlar yapıyor. Önemli olan bu savaşlara tıbbi olarak ne kadar hazır olduğumuzdur. Şüphesiz ki doktorlara ayrı olarak harp tıbbı öğretilmesi gerekmektedir. Özellikle 21. yüzyılın silahlarına karşı nasıl bir koruma ve tedavi süreci izlenmesi gerektiği bilinmeli ve yerli bir ilaç sanayi oluşturulmalıdır.” diyereksunumunu tamamladı.


Konferansın ardından Güneş Vakfı yönetim kurulu üyelerinden Ayhan Buzlak, Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu’na teşekkürlerini ileterek katılım belgesini takdim etti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:41
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