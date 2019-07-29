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Güneş paneliyle içme suyu sorununa çözüm

Muş’un Kırköy beldesinde yaşanan içme suyu sorunu, Belediye Başkanı Nahit Dizman’ın girişimleriyle su kuyularının yanına kurulan güneş enerjisi paneliyle sona erdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
Güneş paneliyle içme suyu sorununa çözüm

Muş’un Kırköy beldesinde yaşanan içme suyu sorunu, Belediye Başkanı Nahit Dizman’ın girişimleriyle su kuyularının yanına kurulan güneş enerjisi paneliyle sona erdi.


Merkeze bağlı Kırköy beldesinde yılda yaklaşık 100 bin TL elektrik ücreti ödeyen Kırköy Belediyesi, 85 bin TL’ye mal ettiği güneş enerji panelleriyle masrafı bir yılda amorti etmeyi hedefliyor. Beldede çeşmelere günün 4-5 saati su verebilen belediye, yeni sistemle birlikte günde 15 saat su vermeyi hedefliyor. Güneş enerji panelleriyle büyük bir tasarruf bekleyen Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, hem belde sakinlerinin su sorununu çözdü hem de belediyeyi büyük bir külfetten kurtardı.


Panellerin kurulmasıyla musluklara ilk suyu veren Başkan Dizman, Muş’ta ilk defa bir belediyenin böyle bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Başkanlığa seçilir seçilmez su sorununa el attığını kaydeden Başkan Dizman, “Biz panelleri kurarak beldemizin hem su kesintisini önlemiş oluruz hem de belediyemizi çok yüksek maliyetli olan elektrik parasından kurtarmış oluruz. Ayda 7-8 bin lira, bazen de 10 bin lirayı bulan elektrik maliyetinden dolayı bir kuruş para ödemeden Allah’ın verdiği güneşten enerji alarak beldemize suyu vereceğiz. Günün 15-18 saatinde beldemize su vereceğiz. Her iki kuyumuzda günde 500 ton su verme imkanına ulaşacağız. 500 ton su ile tüm beldemizin sorununu çözeceğiz. Dedelerden kalan çeşmelerimiz çalışmıyor. Belde olarak sadece 2 kuyuya bağlıyız, bu iki kuyumuzu da elektrik maliyetinden dolayı faal olarak tam anlamıyla çalıştıramıyoruz. Bundan sonra inşallah kış mevsimi de dahil olmak üzere faal bir şekilde çalıştıracağız. Bu panel sistemi ile hem yıllık ödediğimiz 100 bin lira elektrik maliyetinden kurtuluyoruz hem de vatandaşı susuzluktan kurtarıyoruz. Bu ilimizde belediyelerde bir ilktir. Biz, Allah’ın izniyle ilkleri başaracağız, ilklerimizde bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza örnek olacak. Maliyetten dolayı biz 24 saat beldeye su veremiyorduk. Biz elektrik parasından kurtulduktan sonra 24 saat olmasa da 15-18 saat faal çalışacak şekilde sistemimizi kurduk” dedi.


Belde sakinlerinden Sevda Güler ise, eskiden sularının akmadığını, şimdi ise güneş paneli sayesinde suya kavuştuklarını belirterek, “Eskiden sularımız yoktu. Şimdi güneş paneliyle sularımız kesintisiz akıyor. Şu anda su noktasında çok mutluyuz. Katkılarından dolayı belediye başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
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