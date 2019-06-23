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Güneş ile elektrikten 7 kat daha verimli enerji üretti

Şanlıurfa’da köy okulu öğrencilerinin geliştirdiği ödüllü proje ile güneşten alınan enerji 7 kat daha verimli hale dönüştürülüyor.

23 Haziran 2019 Pazar 10:02
Güneş ile elektrikten 7 kat daha verimli enerji üretti

Şanlıurfa’da köy okulu öğrencilerinin geliştirdiği ödüllü proje ile güneşten alınan enerji 7 kat daha verimli hale dönüştürülüyor.


Türkiye’de güneşin en etkili olduğu şehirlerin başında gelen Şanlıurfa’da bir köy okulu öğrencileri güneş enerjisini fırsata çevirdi. Karaköprü ilçesindeki Büyüksalkım Ortaokulu öğrencileri, güneş panelleri aracılığıyla elektrik üretmeye başladı. Öğrenciler, güneş paneli masraflarının yüksek oluşu nedeniyle geliştirdikleri özel bir sistemle elde ettikleri enerjiyi 7 kat daha verimli hale getirdi. Öğrencilerin projesi GAP İdaresi tarafından Güneydoğu’daki 2 bin okulun katıldığı yarışmada üçüncülükle ödüllendirildi. Elektrik sıkıntısının yaşandığı kentte projenin geliştirilmesiyle çok sayıda vatandaşın daha ucuz ve verimli enerjiye sahip olacağı tahmin ediliyor.



"Ders yapamıyorduk"


Projeyi hazırlayan 7. sınıf öğrencisi Muzaffer Doğan, elektriklerin özellikle köyde çok gittiğini söyledi. Çok sayıda sorun yaşamaları üzerine böyle bir proje fikri bulduklarını ifade eden Doğan, "Elektrik sorunu yaşamamak için, çare bulmak için bu projeyi geliştirdik. Çokta güzel oldu ve ödül de aldık. Böylece hem güneşi değerlendiriyoruz hem de maliyetlerimizi düşürüyoruz. Projemize yetkililerin ödül vermesine ise ayrıca sevindik” dedi.


Proje danışman öğretmeni Ebru Karadağ da başarılarından dolayı öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi. Geri dönüşüm maddeleriyle projeyi yaptıklarını belirten Karadağ, "Güneş ışınları ayna ve mercekler yardımıyla güçlendirilerek güneş panellerine yansıtılıyor. Panellerden çıkan enerji, enerji tasarlanan 2 motorlu şaft sistemi ile 7 katına çıkarılıyor. Sistemi geliştirip, köyde bunu canlı maket ile somut hale getirdik. Elde ettiğimiz enerjiyi 6-7 kat daha artırıp sisteme sunduk, böylece maksimum şekilde enerji elde etmeyi başardık” şeklinde konuştu.



"Emeğin karşılığını görünce mutlu oluyoruz"


Okul Müdürü Latif Verimli ise, kentte 10 yılı aşkın süredir görev yaptığını aktardı. Tüm enerji ve sinerjilerini projelere harcadıklarını belirten Verimli, "Çok çalışınca sonuç alınıyor. Verimli ve güzel bir çalışma yaptık. Desteklerinden dolayı bakanlığımıza ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan da ödül alan öğrencileri okulda ziyaret edip, tebrik etti. Köy okulunun öğrencilerinin ödül almasını anlamlı bulduklarını belirten Turan, emek veren herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:02
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