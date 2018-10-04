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Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası nerede etkili olacak | Güneş fırtınası nerede izlenecek?

Güneş fırtınası geliyor. Kanlı ay tutulması, Deprem, tsunami, kasırga derken şimdi de Güneş fırtınası alarmı verildi. Güneş üzerindeki iki dev deliğin yönünü Dünya'ya çevirmesiyle birlikte, gezegenin güçlü bir Güneş fırtınasının etkisi altına gireceği açıklandı. Bugün etkisini göstereceği Güneş fırtınasının 7 Ekim Pazar gününe kadar etkili olacağı vurgulandı. Peki Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası nerede etkili olacak?

04 Ekim 2018 Perşembe 16:58
Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası nerede etkili olacak | Güneş fırtınası nerede izlenecek?

Deprem, tsunami, kasırga derken şimdi de Güneş fırtınası alarmı verildi. Güneş üzerindeki iki dev deliğin yönünü Dünya'ya çevirmesiyle birlikte, gezegenin güçlü bir Güneş fırtınasının etkisi altına gireceği açıklandı. Bugün etkisini göstereceği Güneş fırtınasının 7 Ekim Pazar gününe kadar etkili olacağı vurgulandı. Peki Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası nerede etkili olacak?

Dünya'nın bugün güçlü bir Güneş fırtınasının etkisi altına gireceği duyuruldu. Uzmanlar ise, Güneş fırtınası sebebiyle elektronik cihazların bozulabileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Güneş üzerindeki iki dev deliğin yönünü Dünya'ya çevirmesiyle birlikte, gezegenin güçlü bir Güneş fırtınasının etkisi altına gireceği açıklandı. 'Güneş fırtınası' Avrupa'nın kuzeyinde Kuzey Işıkları'nın yoğun şekilde görülmesine sebep olacağı da belirtildi. Kuzey Işıkları, İzlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya'dan net olarak izlenebilecek. Güneş'in atmosferindeki iki büyük deliğin Dünya'ya doğru dönmesi sebebiyle olacak olan Güneş fırtınası iki parça halinde Dünya'yı vuracak.

Bugün Dünya'ya varması beklenen Güneş fırtınasının 7 Ekim Pazar gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Uzmanlar ise güneş fırtınası sebebiyle elektronik cihazların etkilenebileceği konusunda uyarıyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:58
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