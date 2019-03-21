Güneş Enerjisi Tesisi ile sulama maliyetleri düşecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Güneşin Gücü" projesi kapsamında yapılan fotovoltaik güneş enerjisi tesisinin açılışı Tekirdağ’da yapıldı.

Malkara’ya bağlı Çınaraltı Mahallesi’nde yapılan açılış törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, daire başkanları, STK temsilcileri, Malkara mahalle muhtarları, davetliler ve Çınaraltı Mahallesi sakinleri katıldı. Sulama sistemine enerji sağlayacak tesisin açılışında konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Bugün burada hem Malkara hem de Tekirdağ adına önemli güzel bir projenin hizmete açılması münasebeti ile beraberiz. Bu noktada açılacak olan tesis ile birlikte çiftçimizin elektrik giderini Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile karşılamış olacağız. Biz Trakya Kalkınma Ajansı olarak bugüne kadar yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili toplam 20 projeye destek verdik. Bu projelerin toplam sözleşme büyüklükleri 11 milyon TL’yi geçiyor. İlgili projelere Trakya Kalkınma Ajansı olarak 6 milyon 250 bin TL destek verdik, geri kalan 4 milyon 750 bin TL ise proje sahipleri tarafından eş finansman olarak karşılandı. Güneşin Gücü projesi de bu kapsamda destek olduğumuz sulama projelerinden biri oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kurduğu sulama sisteminin enerji maliyetlerini düşürmek üzere kurduğumuz güneş enerjisi sistemi ile çiftçilerimizin dekar başına sulama maliyetleri 80-100 TL arasından çok daha aşağılara çekilmiş oldu. Ben buradan projenin nihayete ermesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin Malkaralılar için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Proje kapsamında Toplu Damlama/Yağmurlama Sulama Sistemi için gerekli enerji ihtiyacının güneş enerji sistemine çevrilerek karşılanabilmesi için Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi’ne 100 KWp gücünde Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemi kuruldu.

Toplam bütçesi 354 bin 450,00 TL olan projenin 212 bin 669,99 TL’lik (yüzde 60) kısmı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı.