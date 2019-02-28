Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş açıklaması!
Beşiktaş, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.28 Şubat 2019 Perşembe 18:41
Beşiktaş Kulübü, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için tecrübeli çalıştırıcıyı tebrik ederken, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başındadır" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.
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