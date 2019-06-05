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Güneş altında bekleyen yaralıların üzerinde örtü açıp gölge yaptılar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:24
Güneş altında bekleyen yaralıların üzerinde örtü açıp gölge yaptılar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen vatandaşlar, güneşte bekleyen yaralıların üzerinde örtü açarak yaralılara gölgelik yaptı.


Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Volkan Laçin idaresindeki 44 FF 495 plakalı hafif ticari araç, Karaburun köyü içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp yol kenarında bulunan ağaca çarptıktan sonra ters döndü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Volkan Laçin ile araç içerisinde bulunan Ali Aliyev, Şükrü Karadağlı ve Mahmut Keser yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarak yaralılara yardım edip araçtan çıkardı. Vatandaşlar olay yerine 112 acil sağlık ekipleri gelene kadar güneş altında duran yaralılara gölge yapmak için yaralıların üzerinde örtü açtı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:24
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