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Spor Güneş, Afyonspor'un teknik direktörü oldu
Spor

Güneş, Afyonspor'un teknik direktörü oldu

TFF 2. Lig'de Afyonspor’un başına Cem Kavçak’ın ardından Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 16:35:00 -
Güneş, Afyonspor'un teknik direktörü oldu

TFF 2. Lig'de Afyonspor’un başına Cem Kavçak’ın ardından Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş getirildi. 

Kulüp yönetimi anlaşmayı sosyal medya hesabından, “Kulübümüzdeki yarım kalan hikayesini tamamlamak parolasıyla Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile 1.5 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun” ifadeleri ile paylaştı.

Öte yandan, Bahaddin Güneş'in, ayağının tozu ile göreve başladığı belirtildi.

Bahaddin Güneş kimdir?

10 Mart 1960 doğumlu Bahaddin Güneş, aynı zamanda Türkiye'nin önemli teknik adamlarından Şenol Güneş'in kardeşidir. Bahaddin Güneş, 1996/97 sezonunda Büyükşehir Bld. Yardımcı Antrenörlüğü ile hocalık kariyerine adım attı. Bir sonraki sezon ise Pendikspor'un teknik direktörülüğüne getirildi.

Trabzonspor, BB Ankaraspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Göztepe gibi kulüplerde yardımcılık yapan çalıştırıcı, Pazarspor, Adıyamanspor, Sarıyer, Bayburt Grup Öİ, Aydınspor 1923, Osmaniyespor FK, Ankara Demir, Afyonspor ev Hekimoğlu takımalarında teknik direktörlük yaptı.

İlk Afyon dönemi

Bahaddin Güneş, 2020/21 sezonunda Afyonspor'un başında 23 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 40 puan toplayarak, 1,74 puan ortalaması yakaladı.

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