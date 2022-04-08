Güner Dağlı kimdir? Sanko Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı hayatı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Ataması yapılan üniversiteler arasında Sanko Üniversitesi de yer aldı. Sanko Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı atandı. Peki Prof. Dr. Güner Dağlı kimdir? Prof. Dr. Güner Dağlı nereli kaç yaşında?

Prof. Dr. Güner Dağlı kimdir?

1961 yılında Ayvalık-Altınova'da doğan Prof. Dr. Güner Dağlı, ilköğrenimini 14 Eylül İlkokulu'nda, orta öğrenimini Bandırma Şehit Süleyman Bey Devlet Parasız Yatılı Okulu'nda, lise eğitimini Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamladı. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Askeri Tıp Fakültesi'nde sonlandı. Bir yıl Sarıkamış'ta görev yaptıktan sonra 1987’de GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD’da uzmanlık öğrenciliği eğitimine başladı. Bir yıl Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nde uzman olarak çalıştıktan sonra 1992 de GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD da yardımcı doçent oldu.

1997 de doçent, 2003 yılında da profesör ünvanını alan Güner Dağlı, 2004 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servis Şefliği’ne atandı. 2012 yılında Yüksek Bilim Konseyi üyeliği görevini bir buçuk yıl sürdürdü. Halen üniversitemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Güner Dağlı, Algoloji (Ağrı) ve Yoğun Bakım Yan Dal uzmanlığı diplomalarına sahiptir. Evli ve iki çocuk babasıdır.