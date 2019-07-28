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Günel’den Çerçioğlu’na teşekkür

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 4 aya yaklaşan belediye başkanlığı görevi sırasında en büyük destekçisi ve yardımcısının Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olduğunu açıkladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:27
Günel’den Çerçioğlu’na teşekkür

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 4 aya yaklaşan belediye başkanlığı görevi sırasında en büyük destekçisi ve yardımcısının Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olduğunu açıkladı.


Göreve gelmesinin ardından başarılı bir giriş yaptıklarına dikkati çeken Başkan Günel, “ Bazı arkadaşlarımız tarafında bana seçim dönemi ve sonrasında danışmanlık aldınız mı diye sorular geliyor. Bunun tek bir cevabı var. Ben 10 yıllık süreç içinde bugün ki görevime hazırlanarak geldim. Ancak bugün benim en büyük destekçim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğludur. Başım sıkıştığı anda büyükşehir bürokratlarını ararım. Sağolsunlar bana en fazla bir dakika içinde geri dönüş sağlıyorlar “ dedi.


Büyükşehir ile müşterek hizmet ve yatırım dönemi başladı


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve gelmelerinin ardından Kuşadası’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışma döneminin başladığını belirterek “Artık Büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyesi ayrımı yapılmadan vatandaşlarımızdan gelen tüm sorun ve talepler tarafımızca değerlendirmeye alınıyor ve sağlanan koordinasyon ile vatandaşlara geri bildirimde bulunuluyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin birimleri alt yapı, ulaşım, temizlik, park-bahçe, fen işleri, zabıta ile ilgili sorunlarda ortak ve eşgüdüm içerisinde hareket ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:27
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