Güne kitap okuyarak başlıyorlar

Erzincan İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulunda öğrenciler kitap okuyarak güne başlıyor. Öğrencilere okul yönetiminden güvenliğe kadar tüm personel aynı anda kitap okuyarak destek veriyor. Uygulama velilerin de takdirini kazanıyor.

Erzincan İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulunda öğrenciler kitap okuyarak güne başlıyor. Öğrenciler sınıflara girmeleriyle birlikte evlerinden getirdikleri veya okul kütüphanesinden temin ettikleri kitaplarıellerine alarak ilk derste kitap okuyorlar. Etkinliğe okul müdür ve öğretmenleriyle birlikte,hizmetli- güvenlik ve kantinciler dahil tüm okul personeli kitap okuyarak destek veriyor.

Sessiz bir ortamda kitap okuyan öğrenciler ve okul çalışanları, güne farklı bir şekilde başlıyor. Etkinliğe Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’de sınıfta kitap okuyarak destek verdi.

Uygulama hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün okul yöneticilerini etkinlikten dolayı tebrik etti. Gün, kitap okumanın önemine değinerek “Öğrencilerimiz ne kadar fazla kitap okurlarsa o kadar başarılı oluyorlar, öğrencilerimizin güne okuyarak başlamaları kendilerinin gelişimi bakımından çok önemli” diye konuştu.

Okul Müdürü Hasan Dege ise okullarında başlattıkları uygulamayla öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını, bu uygulamaya ileriki günlerde velileri de dahil edeceklerini dile getirdi.