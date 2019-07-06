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Güne Kaliforniya 7.l şiddetinde depremle sarsıldı

Amerika Güney California önceki günkü 6.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41
Güne Kaliforniya 7.l şiddetinde depremle sarsıldı

Amerika Güney California önceki günkü 6.4 şiddetinden sonra bu gece öne 6.9 şiddetinde depremle sarsıldı.


Binları tahrip eden, yangınlara ve birkaç kişinin de yaralanmasına sebep olan deprem Los Angeles’in 240 km yakınında Mojauve Çölü’nde Ridgecrest’in 18 km yakınında meydana geldi. ABD’nin Jeolojik Araştırma Merkezi depremi 6.9 ila 7.1 olarak değerlendirdi.


Depremin etkilediği Kern bölgesi İtfaiye İdaresi depremin en az iki evde yangına yol açtığını söyledi.


Ridgecrest ve yakınındaki Trona yerleşim bölgesinde elektriklerin kesildiği kaydedildi.


Vali Gavin Newsom, eyaletin sivil savunma birimini en üst seviyede harekete geçirdiğini ilk yardım çalışmalarının başladığını söyledi.


San Bernardino Bölgesinin Yetkilileri evlere çatlamalar olduğu istinat duvarlarının yıkıldığını, yaralanan bir kişinin itfaiye erlerin tarafından tedavi edildiğini söyledi.


Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden Sismolojist Lucy Jones,bu deprem daha önceki depremin devamı olduğunu söyledi.


Jones, yaptığı basın toplantısında gece boyuncadaha fazla artçı depremlerin beklendiği uyarısında bulundu.


Lucy Jones: "7 şiddetindeki bir depremin yıllarca süren artçı depremleri vardır. Ridgecrest’in oldukça zor zamanlar geçirdiğini sanıyorum. Bu bir ön şok. Ardında daha büyük artı şoklar gelir”


ABD Jeoloji Araştırma Merkezi, depremin en az yarım dakika bir yuvarlanma hareketiyle Los Angeles boyunca,Las Vegas’da ve hatta Meksika’da hissedildiğini söyledi.


Eğer öncü depremin şiddeti doğru ise bunun Güney Kaliforniya’da 20 yıldan sonra hissedilen en büyük deprem olduğu belirtildi.


Searles Vadisi’nin 15 km güney batısında önce 5.0 şiddetinde sarsıldıktan sonra ardından 7.1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41
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