Bandırma'da otobüs kazası! 4 ölü, 42 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otobüs ve otomobil çarpıştı. Kazadaa 4 kişi öldü 42 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.11 Haziran 2019 Salı 08:13
Olay, sabah saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi.
Çanakkale'ye geziye gittiği öğrenilen otobüs, Edincik kavşağında otomobil ile çarpıştı.
Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı.
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı
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