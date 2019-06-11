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Bandırma'da otobüs kazası! 4 ölü, 42 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otobüs ve otomobil çarpıştı. Kazadaa 4 kişi öldü 42 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

11 Haziran 2019 Salı 08:13
Bandırma'da otobüs kazası! 4 ölü, 42 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi.

Çanakkale'ye geziye gittiği öğrenilen otobüs, Edincik kavşağında otomobil ile çarpıştı. 

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı. 

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. 

Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı

 

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:13
  1. Çanakkale
  2. Balıkesir
  3. Kaza
  4. bandırma

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