Bandırma'da otobüs kazası! 4 ölü, 42 yaralı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otobüs ve otomobil çarpıştı. Kazadaa 4 kişi öldü 42 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Çanakkale'ye geziye gittiği öğrenilen otobüs, Edincik kavşağında otomobil ile çarpıştı.



Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı.



Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı

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