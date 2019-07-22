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Güne ceset kokusu ile uyandılar

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 gün önce öldüğü tahmin edilen 60 yaşındaki bir adamın cesedi, mahalleyi dayanılmaz bir koku sarınca bulundu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:18
Güne ceset kokusu ile uyandılar

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 gün önce öldüğü tahmin edilen 60 yaşındaki bir adamın cesedi, mahalleyi dayanılmaz bir koku sarınca bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Dokuzkavaklar Mahallesi 2097 sokakta meydana geldi. Sokaktaki iki katlı binanın ikinci katında oturan Mevlüt Dağdaş isimli vatandaş, sabah erken saatlerde işten eve geldiğinde çevrede dayanılmaz kötü bir koku olduğunu fark etti. Kedi ya da köpek leşinden şüphelenen Dağdaş, bina çevresini kontrol etti. Dağdaş, ardından binanın alt katında oturan Nimet Taş’ın (60) evinden geldiğini fark etti. Daha sonra kapıyı çalan Dağdaş, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis, itfaiye yardımıyla içeri girdi. Eve giren ekipler, şahsın öldüğünü belirledi. Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


İtfaiye oksijen tüpleriyle içeri girdi


Öte yandan şahsın ölümü nedeniyle mahalleyi dayanılmaz bir koku sardı. İtfaiye ekipleri, cesedi çıkarmak için eve oksijen tüpleri ile girdi. Çevredeki vatandaşlar da kıyafetleriyle burunlarını kapatmak zorunda kaldı. Yapılan ilk incelemede cesedi şişmiş olan Taş’ın yaklaşık 6 gün önce öldüğü belirlendi. Şahsın ölüm nedeni araştırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:18
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