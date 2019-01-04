Iğdır'dan acı haber: Şehidimiz var
Iğdır'ın Aralık ilçesinde teröristlerce sınır karakoluna hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında 1 askerimiz şehit düştü, 2 askerimizse yaralandı.04 Ocak 2019 Cuma 08:57
Türkiye-İran sınırı Aralık ilçesinde bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu nöbet kulübesine PKK'lı teröristlerce sabaha karşı roket ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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