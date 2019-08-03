Gündüzler’de kadınlar mefruşat kursunda buluşuyor

Tepebaşı Belediyesi Gündüzler Belde Evi’nde açılan ev mefruşat kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Belde Evleri’nde en çok ilgi gören kurslardan biri olan ev mefruşat kursu, Gündüzler Belde Evi’nde de aralıksız sürüyor. Gündüzler’de haftada bir gün 6 saat verilen kursa 15 kursiyer katılıyor. Kursta kendi ürünlerini üretmeye başlayan kadınlar, tekstil ürünleri, nakış, punch işi gibi ürünler tasarlıyor. Eğitimlere katılan kadınlardan bazıları el emekleriyle yaptıkları ürünleri evinde kullanıyor bazıları ise evlilik hazırlığı yapan çocuklarının çeyizine koyuyor.

Kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a ve ekibine teşekkür eden kadınlar, “Haftada bir gün de olsa günlük yaşamın yoğunluğundan ayrılarak Belde Evi’nde kendimize vakit ayırıyoruz. Burada hem arkadaşlarla sohbet ediyoruz hem de kendimize veya çocuklarımıza el emeğimizle ürünler hazırlıyoruz. Tepebaşı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında yaptığı güzel çalışmaların devamını diliyoruz” dediler.