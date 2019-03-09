0553 313 94 23

Gündüz’den Vali Ünlü’ye teşekkür

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz Iğdır Valisi Vali Enver Ünlüye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:04
Gündüz’den Vali Ünlü’ye teşekkür

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz Iğdır Valisi Vali Enver Ünlüye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Iğdır Valiliğine halkına hizmet için daha hızlı karar alınabilen, daha istikrarlı bir idari anlayış ile yola çıktıkları için teşekkür ettiklerini ifade eden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “ Öncelikli olarak toplumsal ayrışmalara mahal vermeden, toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmeden, yandaş olmayan,ayrımcılığa gitmeden, tüm Iğdırlıları bir bütün olarak gören ve kucaklayan bir anlayışı ile gece gündüz çalışan Valimiz Ünlü, serhat Iğdır’da ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların bütüncül bir biçimde ele alarak, sorunları ötelenmeden derhal çözümüne gidilmesi anlayışını tüm kurumlara tatbik etti. Iğdırlının milli ve manevi hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, geneli ile müzakere ederek gönüllere dokundu. Devletimizi korumak uğruna canlarını hiçe sayan asker, polis, güvenlik korucularımızın dış düşmanlara ve onların içerideki işbirlikçilerine karşı şerefle mücadele etmiş Şehit ve Gazilerimizin tüm hatıratlarına sahip çıktı. Şehit ve gazi ailelerinin acılarını bir nebze olsun dindirmenin en büyük görevlerinden bir tanesi olduğu bilincine varan Valimiz Enver Ünlü’ye teşekkür ederiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genelkurmay Başkanlığı son dakika personel alımı MSB personel alımı 2019
    1. Genelkurmay Başkanlığı son dakika..
    2. Sarı yelekliler ‘Kararlı hareket’ için..
    3. "Kusura bakmasın herkes frene basacak"
    4. AK Parti Milletvekili Tüfenkci,..
    5. Ordu'da yangın
    6. AK Parti’de adaylar çalışmalara hız..
    7. Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu’ndan..
    8. İSKİ'den yerli ve milli araç hamlesi
    9. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    10. "Şimdi CHP üzerinden kanallar açarak..
    11. Aslan’dan taraftara çağrı
    12. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    13. Kadınlara ücretsiz sağlık kontrolü
    14. Tamamlayıcı tıp araştırmalarında..
    15. SANKO Okullarında çocuk psikolojisi..
    16. Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor!..
    17. "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp..
    18. Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik,..
    19. Sivas’ta kayak sezonu devam ediyor
    20. Virajı alamayan kamyonetin devrilme..
    21. Öğrenciler tasarladıkları robotları..
    22. Sason’da karla mücadele çalışmaları..
    23. Galatasaray, Antalyaspor..
    24. Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına..
    25. Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin..
    26. Tamamını geri ödedi... 400 milyon..
    27. Başkan Özakcan çalışan kadınları..
    28. Kardemir Karabükspor'da Mehmet Yüksel..
    29. Hikmet Karaman’ın doğum günü kutlandı
    30. Hakkari’de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı