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Gündüz’den tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, çok net bir şekilde devletten yana taraf olduklarını belirterek, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için her daim devletimizin yanındayız" dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:18
Gündüz’den tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, çok net bir şekilde devletten yana taraf olduklarını belirterek, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için her daim devletimizin yanındayız" dedi.


Doğu ve Güneydoğu bölgeleri olmak üzere yurdun dört bir yanında PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıların halka korku salma amacıyla yapıldığını belirten 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, güvenlik güçlerini hedef alan hainlerin bu eylemleriyle sivilleri de katletmekten uzak durmadığını dile getirdi. Başkan Gündüz, “PKK terör örgütü yıllarca Doğu ve Güneydoğu’daki binlerce vatandaşı kandırarak ve binlerce genci etkisi altına alarak sonra bu masum gençleri ölüm makinesi yapmak için silahlı militan olarak yetiştirdiler ve kardeşi kardeşe vurdurdular. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükumeti bu kanayan yarayı kendi yarası, hastayı da kendisi gibi gördü. Pansuman değil, kesin ve net sonuç alabilecekleri tam teşekküllü bir ameliyathane hazırladılar. ‘Birlik ve kardeşlik ruhunu’ yeniden sağlam temeller üzerinde oluşturmak için bu coğrafyada yaşayan her vatandaşın hukuk ve kanun karşısında eşit olduğu ilkesini hayatın her alanında uygulayarak bin yıllık kardeşliği yeniden inşa ederek bu güzel ülkede kenetlenmeyi sağladı. Tarihi bilmek, geçmişten ders çıkarıp günümüzü anlamak ve geleceği aydınlatıp köprüler kurmamıza yardımcı oldu. Geleceğimizin daha huzurlu ve aydınlık olması için geriye dönüşe asla izin vermemeliyiz. Muhalefetin ittifakını milletimde net bir şekilde biliyor ki ’Kanlı ve kirli ‘ bir ittifaktır. Muhalefet Türkiye düşmanlarıyla ve teröristlerle kol kola girmiş ülke çıkarlarından öte kendi çıkarını düşündüğü bir duruma düşmüştür. Bu ittifak ABD, FETÖ, PKK ve işbirlikçilerinin aynı yöne saf tuttukları bir ittifaktır. Biz bu oyunun farkındayız ve bu kirli ittifaka prim vermeyiz. PKK ve FETÖ güdümünde olan ve her seçimde kol kola giren bu birliğe asla ve asla bizden oy çıkmaz. Dün olduğu gibi bugün de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği olarak dünya mazlumlarının umudu, yeni Türkiye’nin mimarı, ülkemizi düşünen, ülkemiz çıkarları için mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ‘Cumhur İttifakının’ yanındayız” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:18
  1. doğa

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