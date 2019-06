Gündüz: “Yenikapı ruhu ile 23 Haziranda bulunmamız gereken karede olacağız"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Yenikapı ruhu ile 23 Haziran’da bulunmaları gereken karede olacaklarını söyledi. Gündüz, "15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimine direnip darbeyi püskürten milyonlar 7 Ağustos 2016‘da Yenikapı’da tarihi bir buluşma gerçekleştirmişti. İşte biz de İstanbul’da Yenikapı ruhu ile 23 Haziranda bulunmamız gereken karede olacağız. Vereceğimiz birlik ve muhteşem kardeşlik görüntüsü ile tüm dünyaya meydan okuyacağız” dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 23 Haziran pazar günü İstanbullu seçmen, hem İstanbul’un hem de ülkenin kaderini belirlemek için sandığa gideceği, milletin demokrasinin olmasa olmazlarından olan çok partili döneme geçtiği günden beri tüm seçimlerde istediği partiyi ve başkan adayını özgür iradesi ile belirleyerek sözde demokrasi dersi veren birçok dünya devletine örnek olduğunu belirtti. Gündüz, “Seçimlerin gerçekleştirilmesi ve seçmenin iradesinin sandığa yansıması noktasında da aynı güzel örneği göstermiştir. Milletimizin demokratik olgunluğu ve tercihleri doğrultusunda oluşan AK Parti hükümeti sayesinde ülkemiz, istikrarlı bir şekilde yönetilmiş ve büyük projelerin hayata geçirilmesi ile de büyümüştür. Başta sağlık, ulaşım, eğitim, hizmet, iletişim, güvenlik, savunma sanayi gibi birçok alanda büyük yatırımlar hayata geçirilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bölgesinde hem ekonomik hem de siyasi bir çekim ve güç merkezi olması hasebiyle adete dünya üzerinde bulunan tüm fakir, kimsesiz, ezilmiş, kovulmuş, kaçmış kısacası her mazlum insanın yuvası konumuna gelmiştir. Yanı başımızda önce Irak sonra Suriye de çıkan savaşlar sonucu milyonlarca kardeşine ev sahipliği yapmış, yapmaya da devam etmektedir” dedi.

“Ülkenin yarınlarını riske sokacak tüm planlar bozulmuş”

Atalarından kendilerine kalan en büyük miras olan kardeşlik ruhu ile gönül coğrafyasıyla dünyanın dört bir yanına köprüler kurulmuş ve dost eli uzatılmış her insana diyen Abbas Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“17-25 Aralık ile halkın çoğunluğu ile seçilmiş meşru hükümeti yıpratma ve devirme faaliyetleri sonuçsuz kalınca ülke içindeki ve dışarıdaki şer odakları tarafından hayata geçirilen sinsi engelleme ve darbe girişimlerine rağmen söz konusu ilerleme büyük oranda devam etmiştir. Ülkenin yarınlarını riske sokacak tüm planlar bozulmuş suçlulara hak ettikleri cezalar verilmiştir, verilmeye de devam edilmektedir. Devletin varlığını, toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan kuşatmalara ve örtülü savaş haline rağmen; bir ülkenin kılcal damarları olan Sivil Toplum Örgütleri hem hukuki manada hem de faaliyet alanında, eski dönemlerle kıyaslanmayacak derecede destek görmüştür. Dünyanın birçok ülkesine demokrasi dersi veren yeni Türkiye toplumun farklı kesimlerinde bulunan her vatandaş, her fikir ve düşünce, teröre ve şiddete yönelmediği müddetçe örgütlenme ve faaliyette bulunma özgürlüğünü rahatlıkla hayata geçirmiştir. Tüm bu olumlu gelişmelere devam edilmesi, yarım kalan yatırımların tamamlanması, eksiklerin giderilmesi ve ülkemizin her sahada daha da ileriye götürülmesi, milletimizin birlik ve beraberliği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Onun liderliğinde çalışmalarını devam ettiren AK Parti kadrolarına halkımızın destek ve teveccühünün devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliği için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Onun liderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çalışmalarını devam ettiren Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’atüm hemşehrilerimizindestek ve teveccühünün devam etmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Gündüz, hem STK olarak hem de hemşehri grupları olarak istikrar, özgürlük, güven, huzur ve ilerlemeden yana iradelerini sandığa yansıtacaklarını, daha önce olduğu gibi güçlü ve kararlı bir şekilde 23 Haziran’da Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım diyeceklerini kaydetti.