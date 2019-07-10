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Gündüz vakti yarasa paniği

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gündüz vakti sokak ortasında görülen yarasalar, vatandaşları şaşırttı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:47
Gündüz vakti yarasa paniği

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gündüz vakti sokak ortasında görülen yarasalar, vatandaşları şaşırttı.


Gündüz saatlerinde Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yol kenarında yarasa görüldü. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar o anı cep telefonlarıyla görüntüledi. Hürriyet Caddesi’nde bir esnaf, gündüz vakti gördüğü yarasaların şaşırttığını ifade etti. Yarasaların bir süre sonra gözden kaybolduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:47
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