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Gündüz sahiller gece mekanlar tatilcilerle doldu taştı

Ramazan Bayramı nedeniyle Bodrum’a gelen tatilciler gündüzleri plajları akşamları ise eğlence mekanlarını doldurdu.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:32
Gündüz sahiller gece mekanlar tatilcilerle doldu taştı

Ramazan Bayramı nedeniyle Bodrum’a gelen tatilciler gündüzleri plajları akşamları ise eğlence mekanlarını doldurdu. Bayramın 1’inci günü açılış yapan Yalan dünya isimli restoran ise tatilcilere 80’li 90’lı yılların bayramını yaşattı.


Bodrum’a gelen yerli turist esnafın yüzünü güldürdü. Plajları dolduran vatandaşlar, akşamları restoranlarda,geceleri ise eğlence kulüplerinde bayramın tadını doyasıya çıkardı. Neredeyse tüm mekanlar tatilcilerle doldu taştı. Bayramın 1’inci günü Yalıkavak ‘ta açılışı yapılan Yalan Dünya isimli restoranda 80’li, 90’lı yılların bayramlarını yaşatan bir hava vardı. Mekana gelen tatilciler Dj eşliğinde eğlenirken bir yandan da modern meyhane mutfağından eşsiz lezzetleri yeme fırsatı buldu.Unutulmaz şarkıların çalındığı Yalan Dünya’da eğlence gece geç saatlere kadar sürdü. Sanat, iş ve spor camiasından bir çok ünlüyü ağırlayan mekan özlenen yılların sesi oldu.


Yalan Dünya isimli mekanın sahibi genç turizmci Deniz Şenyazar bayramın 1’inci günü kapılarını açtıklarını belirterek “80’li, 90’lı yılları yaşamak isteyen vatandaşlar Bodrum’a yeni açtığımız mekanımıza akın ettiler. Çok güzel bir bayram programı hazırladık. Misafirlerimize Türkiye’nin nostalji gecelerini yaşatıyoruz. Bayram için Bodrum’u tercih eden tatilciler Yalan Dünya’ya büyük ilgi gösterdi. Bizde en güzel şeklide misafirlerimiz karşıladık. Bodrum’da olmayan ve eğlencenin farklı bir adresi olan Yalan Dünya ekibi olarak İstanbul’da ve birçok şehirde bulunan modern meyhaneyi buraya getirdik. Sezonluk değil 12 aylık bir restoranız. Yazın Yalıkavak’da kışın ise Bodrum merkezde yaz kış açık olacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:32
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