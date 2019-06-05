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Gündüz keşif akşam soygun yapan hırsızlık çetesi çökertildi

Küçükçekmece’de girdikleri bir mağazanın kasasından yaklaşık 76 bin lira çalan hırsızlar yakalandı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:04
Gündüz keşif akşam soygun yapan hırsızlık çetesi çökertildi

Küçükçekmece’de girdikleri bir mağazanın kasasından yaklaşık 76 bin lira çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.


Olay, geçtiğimiz 8 Nisan tarihinde saat 01.49 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde cadde üzerindeki marketten iş yeri sahibine alarmın çaldığı bilgisi ulaştı. Bunun üzerine markete giden E.G., depo kapısının açık olduğunu fark etti. Polis ekipleriyle yapılan kontrollerde ise ana kasanın açık olduğu ve içerisinde yaklaşık 76 bin lira çalındığını belirlendi. Şahısların markete girmesi ve gerçekleştirdikleri hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.



Gündüz keşif akşam soygun


Görüntülerde, hırsızlardan biri gündüz saatlerinde markete girerek keşif yapıyor. Keşfin ardından şahıs depo kısmından çıkarak uzaklaşıyor. Akşam saatlerinde ise üç hırsız, çevredeki dolaşıp etrafı kolaçan ettikten sonra depo bölümünden markete sızıyor. Buradaki kasayı açan şahıslar paraları alarak kayıplara karışıyor.



Tutuklanarak cezaevine gönderildi


Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hem marketin hem de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis, şahısların eşkallerini belirleyerek kimliklerinin Ercan A.(20), Zeki E.(18) ve Ferhat A.(19) olduğunu tespit etti. Polis yaptığı çalışmalar sonucunda geçtiğimiz 16 Nisan’da Ercan A. ve Ferhat A.’yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Zeki E. ise ertesi gün evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınmalarının ardından şubeye götürülen şüpheliler ifadeleri alınarak sorgulandı. İşlemleri tamamlanan 3 hırsız, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin çok sayıda çeşitli suçlardan emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:04
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