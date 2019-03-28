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Gündüz, HDP Milletvekili Habip Eksik hakkında suç duyurusunda bulundu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, hakkında suç duyurusunda bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 15:52
Gündüz, HDP Milletvekili Habip Eksik hakkında suç duyurusunda bulundu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, hakkında suç duyurusunda bulundu.


HDP Milletvekili Habip Eksik’in bir köy konuşmasında devletimizi kastederek“Özgürlük ve demokrasiden bahsediyorlar, yalnız yapılan operasyonlarla biz Kürt’leri bitiriyorlar, bizi yok sayıyorlar. Diyarbakır Suru yaktılar, yıktılar Mardin Nusaybin’i yıktılar. Bu devlet Afrin’i de biliyorsunuz işgal etmişti. Iğdır’a gelince bir Nahcivan kapısı var biliyorsunuz. Ona da Iğdır Valisi engel oluyor” gibi yalan yanlış açıklamalarda bulunduğunu kaydeden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “Biz Kürt’leri bitiriyorlar söylemiyle muhtemelen teröristlerden bahseden milletvekili bu söylemiyle Kürt vatandaşlarımızı PKK’lı teröristlerle aynı göstermeye çalışarak Kürt kökenli vatandaşlarımıza hakaret etmiştir. Devletimiz Kürt kökenli vatandaşlarımızın bölge halkının hayatını kolaylaştırmak onların sorunları ile ilgilenmek için gecesini gündüzüne katıyor. Devletimizin şu anda bölgede yaptığı operasyonlar Kürt kökenli vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlardır. Her yerde Kürt kökenli vatandaşlarımızın tırnağına dahi zarar gelmemesi için devletimiz çok büyük bir hassasiyet göstermektedir. Milletvekilinin bahsettiği Sur, Nusaybin, Cizre ve diğer yerler devlet tarafından değil PKK terör örgütü tarafından yakılıp, yıkılıp talan edilmiştir. Milletvekilinin bu sözleri yalandır, iftiradır. Burayı yakıp yıkıp talan eden PKK terör örgütüdür. Buraları onaran yeniden inşa eden ihya eden vatandaşımızın hizmetine sunan devletimizdir.” diye konuştu.


Söz konusu konuşmada Milletvekilinin “Iğdır Valisinin Nahcivan kapısında vatandaşlara engel oluyor, ticareti aksatıyor” şeklinde yalan yanlış, iftira ve mesnetsiz ifadeler kullanarak devletimizin valisini halk nezdinde küçük düşürmeye çalıştığını kaydeden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, şunları söyledi:


“Oysa milletvekilinin ifade ettiğinin tam aksine Iğdır’a geldiği günden bu yana vatandaşımızın huzuru refahı için gecesini gündüzüne katan Valimiz,Nahcivan Sınır kapısında vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için işleyişin kolay ve hızlı sürdürülebilmesi için gerekli talimatları verdiğini ve vatandaşlarımızın da bu işleyişten dolayı valimizden son derece memnun olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Valimiz her ortamda Iğdır halkının yanında olmuştur. Bölge halkının hayatını aksatan PKK terör örgütüdür ve onların arkasındaki siyasi uzantılarıdır. Bu gerçeği herkes biliyor ve görüyor. Bu bağlamda Iğdır’a geldiği günden bu yana vatandaşımıza hizmet etmeyi kendisine hedef edinen Valimize Iğdır halkı adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.”

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:52
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