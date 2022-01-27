Gündüz Bey ihanet etti mi? Gündüz Bey hain miydi? Gündüz Bey tarihte hainlik yaptı mı?

Gündüz Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyidir. Bay-Atlı Hasan bin Mahmûd'un Câm-ı Cem-Âyîn, Âşıkpaşazâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osman, ile Neşrî'nin Kitâb-ı Cihannümâ isimli eserlerine göre Ertuğrul'un oğlu olup, Ay-Doğdu adında bir oğlunun olduğunu Âşıkpaşazâde Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eserinde bildirilmektedir. İnegöl Savaşı(1299) esnasında vefat ettiği biliniyor. Gündüz Bey’in Ay-Doğdu ve Aktimur Bey adında iki çocuğu vardı.

Gündüzü kim öldürüyor?

Osman Bey ve Gündüz Bey arasında çekişmenin söz konusu olduğu biliniyor. Osman Bey'in Gündüz Bey'i öldürdüğü söyleniyor. Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor. Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır. Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizsans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.